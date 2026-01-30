прогноз на матч Серии А, ставка за 2,10

31 января в 23-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Наполи» и «Фиорентина». Начало встречи — 20:00 мск.

«Наполи»

Турнирное положение: пока «Наполи» идет четвертым в таблице итальянской Серии А с 43 очками.

Последние матчи: в 22-м туре Серии «Наполи» потерпел разгромное поражение в гостях от «Ювентуса» (0:3). Оно было абсолютно заслуженным, соперник доминировал на протяжении всех 90 минут, а неаполитанцы ничего не показали в атаке.

В ЛЧ «Наполи» уступил на своем поле «Челси» (2:3) и вылетел из турнира, чуть ранее была ничья с «Копенгагеном» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Ангисса (п), Давид Нерес (п), Де Брейне (п), Гилмор (п), Милинкович-Савич (в), Политано (п), Ррахмани (з), Маццокки (з).

Состояние команды: снова Антонио Конте неудачно играет в Лиге чемпионов и остается вне зоны плей-офф, сумев набрать только одно очков в двух последних играх. Сначала команда в большинстве не смогла обыграть «Копенгаген», а затем вела 2:1, но проиграла «Челси». Это точно не добавит неаполитанцам настроение перед этой встречей.

«Фиорентина»

Турнирное положение: после 22 туров «Фиорентина» находится в зоне вылета таблицы Серии А с 17 очками.

Последние матчи: в домашней игре чемпионата Италии «Фиорентина» неожиданно уступила «Кальяри» со счетом 1:2. Первый тайм «фиалки» и начало второго провалили и только после этого встрепенулись благодаря серии замен смогли сократить отставание, а затем были близки к тому, чтобы вырвать очко, но не получилось в итоге.

В Кубке Италии было поражение от «Комо» (1:3), а до этого гостевая победа над «Болоньей» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Паризи (з), Лэмпти (з).

Состояние команды: последнее время в игре команды Паоло Ваноли появилась надежда, пусть она не всегда стабильно набирает очки, но уже не безнадежна и оттолкнулась от дна турнирной таблицы. Пришли качественные футболисты (Брешианини, Фаббян, Саломон), набрали форму Гюдмюндссон и Мандрагора.

Статистика для ставок

В первом круге «Фиорентина» проиграла дома (1:3)

В прошлом сезоне обе игры остались за «Наполи» (3:0, 2:1)

В позапрошлом сезоне «Наполи» победил дома (3:0), а на своем поле сыграл вничью (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Наполи» дают 1,75, а на «Фиорентину» — 5,50, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,83, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: «Наполи» будет опустошен после оглушительного вылета из Лиги чемпионов, у команды сейчас очень короткая обойма игроков и ей будет очень сложно морально и физически восстановиться после игры с «Челси».

2.10 «Фиорентина» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Наполи» — «Фиорентина» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Основная ставка: гости не проиграют за 2,10.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант. С Кином, Гюдмюндссоном, Пикколи и Мандрагорой всегда можно рассчитывать на голы.

2.55 Индивидуальный тотал больше 1 на «Фиорентину» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Наполи» — «Фиорентина» принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на «Фиорентину» больше 1 за 2,55.