Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матчей с «Реалом» в 1/16 финала Лиги чемпионов.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«У нас было только два варианта — "Реал" или "Интер". Выбор был не особо велик.

Нам достались короли. На днях, когда игрок "Реала" отдал мне свою футболку после игры, я в шутку показал своим коллегам символ, который они носят рукаве. У них 15 титулов... Они короли. Этим все сказано. Это не просто история.

Мы будем играть против, несомненно, самого серьезного претендента на победу в турнире. Но до этого нам предстоит провести три игры — с "Тонделой", "Санта-Кларой" и "Алверкой", и это то, на чем мы должны сосредоточиться», — цитирует Моуринью Marca.

«Бенфика» и «Реал» проведут матчи 1/16 финала Лиги чемпионов 17 и 25 февраля.