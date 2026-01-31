Экс-игрок московского «Спартака» Рафаэл Кариока сообщил, что заканчивает карьеру.

Рафаэл Кариока globallookpress.com

«Пришло время сказать спасибо футболу, который научил меня, бросил мне вызов и позволил мне воплотить в жизнь мечты, которые я буду хранить вечно. Клубам, за которые я играл, товарищам по команде, тренерам, болельщикам и всем, кто был частью этого пути.

Завершение моей карьеры — это завершение цикла с сердцем, полным благодарности. Спасибо, футбол», — написал Кариока в социальных сетях.

Кариока выступал в составе «Спартака» с 2009 по 2015 год. Последним клубом футболиста был мексиканский «Тигрес».