В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Гамбург» и «Бавария» сыграли вничью 2:2.
В составе хозяев поля отличились Фабиу Виейра на 34-й минуте и Лука Вушкович на 53-й минуте. За мюнхенцев же забили Гарри Кейн на 42-й минуте и Луис Диас на 46-й минуте.
Результат матча
ГамбургГамбург2:2БаварияМюнхен
1:0 Фабиу Виейра 34' пен. 1:1 Гарри Кейн 42' 1:2 Луис Диас 46' 2:2 Лука Вушкович 53'
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Лука Вушкович, Вильям Микельбренсис (Варме Омари 73'), Миро Мухайм, Николас Капальдо, Даниэль Эльфадли, Альберт Самби Локонга (Immanuel Pherai 85'), Николай Ремберг, Фабиу Виейра (Роберт Глатцель 85'), Бейкери Джатта (Георгий Гочолеишвили 59'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (Райан Филипп 73')
Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ (Джамал Мусиала 65'), Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Леннарт Карл (Луис Диас 46'), Майкл Олисе, Александар Павлович, Альфонсо Дэвис, Гарри Кейн, Серж Гнабри (Жонатан Та 65')
Жёлтые карточки: Николай Ремберг 23', Миро Мухайм 55', Альберт Самби Локонга 76', Георгий Гочолеишвили 86' — Ким Мин Джэ 57', Гарри Кейн 87'
«Бавария» набрала 51 очко и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с 19 баллами идет 13-м.