В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Гамбург» и «Бавария» сыграли вничью 2:2.

Луис Диас globallookpress.com

В составе хозяев поля отличились Фабиу Виейра на 34-й минуте и Лука Вушкович на 53-й минуте. За мюнхенцев же забили Гарри Кейн на 42-й минуте и Луис Диас на 46-й минуте.

Результат матча Гамбург Гамбург 2:2 Бавария Мюнхен 1:0 Фабиу Виейра 34' пен. 1:1 Гарри Кейн 42' 1:2 Луис Диас 46' 2:2 Лука Вушкович 53' Гамбург: Даниэл Фернандеш, Лука Вушкович, Вильям Микельбренсис ( Варме Омари 73' ), Миро Мухайм, Николас Капальдо, Даниэль Эльфадли, Альберт Самби Локонга ( Immanuel Pherai 85' ), Николай Ремберг, Фабиу Виейра ( Роберт Глатцель 85' ), Бейкери Джатта ( Георгий Гочолеишвили 59' ), Рансфорд Кёнигсдёрффер ( Райан Филипп 73' ) Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ ( Джамал Мусиала 65' ), Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Леннарт Карл ( Луис Диас 46' ), Майкл Олисе, Александар Павлович, Альфонсо Дэвис, Гарри Кейн, Серж Гнабри ( Жонатан Та 65' ) Жёлтые карточки: Николай Ремберг 23', Миро Мухайм 55', Альберт Самби Локонга 76', Георгий Гочолеишвили 86' — Ким Мин Джэ 57', Гарри Кейн 87'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 5 Удары мимо 4 28 Владение мячом 72 3 Угловые удары 6 3 Офсайды 1 11 Фолы 13

«Бавария» набрала 51 очко и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с 19 баллами идет 13-м.