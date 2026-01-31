Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о турнирной ситуации своей команды в текущем сезоне АПЛ.

Томас Франк globallookpress.com

«Ожидал ли, что команда будет занимать 14-е место в турнирной таблице? Нет, я об этом не думал. Я прекрасно понимаю, и, кажется, я уже несколько раз об этом говорил, что всегда надеюсь на большее. В футболе всегда есть мелочи, которые могут изменить ситуацию и придать небольшой импульс, а иногда и большой. Иногда, по какой-то причине, импульса не хватает. Я прекрасно понимаю, что в этом сезоне, как и всегда в "Тоттенхэме", мы должны быть очень амбициозны, но это переходный год, во время которого нам нужно быть очень амбициозными, показывать как можно лучшие результаты в каждом соревновании. Я определенно ожидал, надеялся и верил, что мы поднимемся выше. Справедливо будет сказать, что в некоторых моментах мы могли бы легко набрать на шесть очков больше, но тогда это был бы совсем другой разговор. К сожалению, этого не произошло. Что есть, то есть, и нам нужно продолжать двигаться вперед», — приводит слова Франка пресс-служба «шпор».

«Тоттенхэм» в текущем сезоне занимает 14-е место в АПЛ после 23-х туров, набрав 28 очков.

«Шпоры» успешнее выступают в Лиге чемпионов, где лондонцы заняли четвертое место в общей таблице и автоматически вышли в 1/8 финала турнира.