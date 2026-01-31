Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о конкуренции за место основного вратаря команды между Матвеем Сафоновым, Люка Шевалье и Ренато Марином.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Я очень счастлив. Всё, что могу сказать по этому поводу, так это то, что я рад наличию трёх таких голкиперов. Мне нравится конкуренция на каждой позиции. Таков современный футбол. Всегда есть что изменить, я открыт к переменам. Повторяю, я очень рад наличию трёх вратарей такого уровня», — цитирует Энрике RMC Sport.

В последнем матче парижан на воротах играл россиянин Сафонов в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1).