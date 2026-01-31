Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал травму защитника и капитана команды Джованни Ди Лоренцо в игре 23-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:1)

Джованни Ди Лоренцо globallookpress.com

«Складывается ощущение, что он серьезно повредил колено, и это крестообразная связка. Это ужасно. Вы прекрасно знаете, что Ди Лоренцо значит для нас.

Люди говорят, что я жалуюсь, но мы совсем не жалуемся, учитывая бесконечную череду травм. И это серьезные травмы, не просто мышечные, из-за которых мы выбываем на 2-4 недели, это действительно так. Мы справляемся, потому что эти ребята делают невероятные вещи. Опять же, на скамейке запасных было не так много вариантов», — цитирует алленаторе «Наполи» Football Italia.

32-летний Ди Лоренцо покинул поле на 30-й минуте, он не мог самостоятельно идти. В этом сезоне он сыграл 32 матча, забил один гол и сделал 3 ассиста.