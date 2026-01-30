Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустит ближайший матч чемпионата Испании против «Атлетика» в рамках баскского дерби.
Ранее пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате допускал возможность возвращения российского футболиста в общую группу 30 января, однако восстановление игрока продолжается.
Захарян, которому 22 года, не выходил на поле в нескольких последних встречах из-за повреждения берцовой кости.
«Захарян продолжает работать по индивидуальной программе. Он не будет готов к дерби с "Атлетиком" в воскресенье», — сказал Мундуате Sport24.