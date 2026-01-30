Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал свой забитый мяч в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (4:2), опубликовав сообщение в социальных сетях.

Анатолий Трубин globallookpress.com

Игра прошла 28 января в Лиссабоне и завершилась победой португальского клуба. Голкипер отличился на 90+8-й минуте, установив окончательный счёт встречи.

«Мой дебют в Лиге чемпионов начался матчем против "Реала". Прошло пять лет — и снова "Реал", но уже в составе "Бенфики" и с другим внутренним ощущением. Иногда футбол позволяет больше, чем ты ожидаешь. Даже забить гол», — написал Трубин, поблагодарив болельщиков за поддержку.

По итогам общего этапа «Бенфика» с девятью очками завершила этап в зоне плей-офф.