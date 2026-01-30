Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил лидерские качества хавбека московского «Локомотива» Алексея Батракова.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Батраков может стать новым капитаном "Локомотива". Он уже "оброс мышцами" лидера. Играет по всей длине поля, везде полезен, везде помогает. Команда ему доверяет. Главный тренер тоже ему верит.

У "Локомотива" достаточно игроков в центре поля с учётом приобретения Лукаса Веры, чтобы пережить потерю Баринова. Если они найдут усиление, то могут укрепить состав. Если нет, то могут спокойно доиграть сезон в нынешнем составе», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и выполнил шесть результативных передач.