Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о функциональном состоянии новичка команды Джона Джона.

Напомним, что нападающий перешел из «Ред Булл Брагантино», подписав контракт с питерским клубом до лета 2031-го года.

«Сперва мы должны посмотреть и проанализировать его индивидуальные качества, понять, какая работа ему сейчас нужна, достаточно ли у него игрового тонуса. Посмотрим, как он будет привыкать к нашей работе, и станем планомерно изучать как его возможности на футбольном поле, так и его функциональное состояние. Нужно понять, что мы можем делать в данный момент.

Я думаю, ему есть над чем работать с точки зрения функциональной составляющей, потому что всё-таки в Бразилии физической подготовки как таковой нет — команды сразу играют чемпионат штата и через матчи набирают кондиции. У нас же немножко по-другому — больше времени на подготовку, есть возможность подготовиться и больше общей работы сделать. Посмотрим. Мы его знаем давно, этот парень очень талантливый. Вопрос в том, насколько быстро у него получится адаптироваться к нашему чемпионату, к жизни в России и к нашему футболу в целом», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе, отставая от «Краснодара» на 1 балл.