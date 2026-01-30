Матч 23-го тура итальянской Серии А между «Лацио» и «Дженоа» состоится 30 января в Риме на стадионе «Олимпико». Начало в 22:45 мск.
«Лацио» в прошлом туре сыграл нулевую с «Лечче» и не смог сократить разрыв с зоной еврокубков. Сейчас «римляне» имеют 29 очков. В предстоящем матче победа может позволить команде выйти на 8-е место. При этом хозяева выиграли лишь один из пяти последних матчей в турнире.
«Дженоа» не проигрывает 5 туров, имея 3 ничьи и 2 победы. В прошлом туре «гриффоны» обыграли «Болонью» 3:2 и набрали 23 очка. Это позволило им дистанцироваться от зоны вылета в целом на 6 очков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Коэффициенты букмекеров: 2.22 на победу «Лацио», 2.95 на ничью, 4.10 на победу «Дженоа».
- Прогноз ИИ: матч завершится победой «Лацио» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.