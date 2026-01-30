«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Холудом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В составе гостей голы записали на свой счет Криштиану Роналду на 47-й минуте, Мохамед Симакан на 53-й минуте и Кингсли Коман на 87-й минуте.

Результат матча

Аль-Холуд Саудовская Аравия. Про-Лига 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд

0:1 Криштиану Роналду 47' 0:2 Мохамед Симакан 53' 0:3 Кингсли Коман 87' пен.

Аль-Холуд: Хуан Коццани, Норберт Дьёмбер ( Абдулрахман Аль-Даусарии 45' ), Шакилль Пинас, Джон Бакли ( Sultan Al-Shahri 68' ), Рамзи Солан, Ramiro Enrique, Mansour Camara, Abdulaziz Al-Aliwa, Kevin N`Doram, Mohammed Sawaan, Хаттан Бахебри

Аль-Наср: Иньиго Мартинес, Мохамед Симакан, Криштиану Роналду, Жоау Фелиш, Садио Мане ( Nawaf Bu Washl 67' ), Анжело Габриэл, Кингсли Коман, Saad Al Nasser ( Абдулрахман Гариб 67' ), Али Аль-Хассан, Султан Аль-Ганам, Bento

Жёлтые карточки: Хаттан Бахебри 45+1' — Иньиго Мартинес 22'

Красная карточка: Хаттан Бахебри 72' (Аль-Холуд)