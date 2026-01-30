«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Холудом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В составе гостей голы записали на свой счет Криштиану Роналду на 47-й минуте, Мохамед Симакан на 53-й минуте и Кингсли Коман на 87-й минуте.
Результат матча
Аль-ХолудСаудовская Аравия. Про-Лига0:3Аль-НасрЭр-Рияд
0:1 Криштиану Роналду 47' 0:2 Мохамед Симакан 53' 0:3 Кингсли Коман 87' пен.
Аль-Холуд: Хуан Коццани, Норберт Дьёмбер (Абдулрахман Аль-Даусарии 45'), Шакилль Пинас, Джон Бакли (Sultan Al-Shahri 68'), Рамзи Солан, Ramiro Enrique, Mansour Camara, Abdulaziz Al-Aliwa, Kevin N`Doram, Mohammed Sawaan, Хаттан Бахебри
Аль-Наср: Иньиго Мартинес, Мохамед Симакан, Криштиану Роналду, Жоау Фелиш, Садио Мане (Nawaf Bu Washl 67'), Анжело Габриэл, Кингсли Коман, Saad Al Nasser (Абдулрахман Гариб 67'), Али Аль-Хассан, Султан Аль-Ганам, Bento
Жёлтые карточки: Хаттан Бахебри 45+1' — Иньиго Мартинес 22'
Красная карточка: Хаттан Бахебри 72' (Аль-Холуд)
После этого матча «Аль-Наср» занимает 2-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 43 очками в активе. «Аль-Холуд» — на 14-й позиции с 15-ю баллами.