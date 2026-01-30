«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Холудом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»
Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра» globallookpress.com

В составе гостей голы записали на свой счет Криштиану Роналду на 47-й минуте, Мохамед Симакан на 53-й минуте и Кингсли Коман на 87-й минуте.

Результат матча

Аль-ХолудСаудовская Аравия. Про-ЛигаАль-Холуд0:3Аль-НасрАль-НасрЭр-Рияд
0:1 Криштиану Роналду 47' 0:2 Мохамед Симакан 53' 0:3 Кингсли Коман 87' пен.
Аль-Холуд:  Хуан Коццани,  Норберт Дьёмбер (Абдулрахман Аль-Даусарии 45'),  Шакилль Пинас,  Джон Бакли (Sultan Al-Shahri 68'),  Рамзи Солан,  Ramiro Enrique,  Mansour Camara,  Abdulaziz Al-Aliwa,  Kevin N`Doram,  Mohammed Sawaan,  Хаттан Бахебри
Аль-Наср:  Иньиго Мартинес,  Мохамед Симакан,  Криштиану Роналду,  Жоау Фелиш,  Садио Мане (Nawaf Bu Washl 67'),  Анжело Габриэл,  Кингсли Коман,  Saad Al Nasser (Абдулрахман Гариб 67'),  Али Аль-Хассан,  Султан Аль-Ганам,  Bento
Жёлтые карточки:  Хаттан Бахебри 45+1'  —  Иньиго Мартинес 22'
Красная карточка:  Хаттан Бахебри 72' (Аль-Холуд)

После этого матча «Аль-Наср» занимает 2-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 43 очками в активе.  «Аль-Холуд» — на 14-й позиции с 15-ю баллами.