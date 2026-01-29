прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 2.42

30 января в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хулуд» и «Аль-Наср». Начало игры — в 20:30 мск.

«Аль-Хулуд»

Турнирное положение: «Аль-Хулуд» проводит не столь продуктивный сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Хулуд» на 4 очка оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Хулуд» уступил «Аль-Иттихаду» (1:2).

До того команда сумела обыграть «Аль-Фатех» (5:2). А вот поединок с «Аль-Ахли» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Аль-Хулуд» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Хулуд» нынче находится не в лучших кондициях. Команде крайне натужно даются победы.

Причем «Аль-Хулуд» традиционно неудачно противостоит «Аль-Насру». В трех очных поединках команда уступила 2 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда намерена дать бой одному из лидеров.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» бьется за чемпионство. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Наср» на 5 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Наср» одолел «Аль-Таавун» (1:0).

До того команда переиграла «Дамак» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Аль-Шабабу» (3:2).

При этом «Аль-Наср» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Наср» в последних поединках смотрелся симпатично. Команда победила трижды кряду.

При этом «Аль-Наср» в среднем пропускает гол за матч. Да и в кадровом плане команда выглядит выгодно.

Нестареющий Криштиану Роналду настрелял уже 16 мячей в чемпионате. Плюс команда мотивирована подтянуться к «Аль-Хилялю».

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Роналду и компания не должны даже замечать столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

«Аль-Хулуд» еще ни разу не обыгрывал «Аль-Наср»

«Аль-Наср» пропускает в среднем гол за матч

«Аль-Наср» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.30 и 3.40.

Прогноз: «Аль-Наср» бьется за самые чемпионский титул, так что наверняка активно понесется к воротам соперника.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.63