Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о победе над «Копенгагеном» в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Игра состоялась 28 января и завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых. Ямаль забил гол и сделал ассист.

«Мы хотели попасть в восьмерку лучших, и я очень рад победе. Соперник выглядел очень сильно после их первого гола, но хорошо, что нам удалось сделать камбэк. В Лиге чемпионов я чувствую себя свободнее, счастливее. Я играю ситуации один в один или два в одного. Меня радует, когда я могу дать команде преимущество. Мы можем чувствовать себя спокойнее, так как проведем на два матча меньше», — цитирует Ямаля Barca Blaugranes.