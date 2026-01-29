Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался про матч ЛЧ с «Ньюкаслом». Встреча прошла 28 января и завершилась со счетом 1:1.

«Это был хороший матч, мы контролировали ход игры и создали много моментов. Нам просто не хватило гола. Рад игре, но не рад результату.

Нам действительно просто не хватило одного гола, все остальное было в порядке. Не стоит горевать. В прошлом году у нас были те же проблемы, а потом все внезапно изменилось и мяч начал залетать в ворота. Мы создаем моменты, и это самое главное», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.