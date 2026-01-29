С «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, сняли десять очков в преддверии нового сезона чемпионата Китая. Об этом сообщает Global Times.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

Такое решение было принято на специальном совещании, прошедшем 29 января в Пекине и посвящённом борьбе с договорными матчами, нелегальными ставками и коррупцией в китайском футболе.

Аналогичное наказание получил и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Кроме того, оба клуба были оштрафованы на 1 миллион юаней.

В сезоне-2025 «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого занял второе место в Суперлиге Китая, уступив чемпиону «Шанхай Порт» всего два очка.