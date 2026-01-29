Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил разгромную победу над «Карабахом» (6:0) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась 28 января.

Арне Слот globallookpress.com

«Я игрой очень доволен. Знаем, что можно лучше — есть то, что нужно улучшать, но этот матч был очень хорошим.

Всегда важно побыстрее забить, чтобы заслужить поддержку трибун. Понимаем, что способны еще на большее, но мы довольны», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

«Ливерпуль» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов с третьего места турнирной таблицы.