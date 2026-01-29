Футбольный функционер Александр Шикунов оценил прогресс защитника «Спартака» Даниила Денисова в конце первой части РПЛ.

Даниил Денисов globallookpress.com

«Если бы не последний месяц Денисова, как он отыграл ноябрь. Он прекрасно отыграл ноябрь, вот до этого отрезка я бы точно сказал, что Саусь выбьет его из стартового состава. Но Денисов пришёл в себя, прекрасно выглядел последние месяцы. А до этого к нему были большие вопросы», — цитирует Шикунова «Евро-Футбол. Ру».

Владислав Саусь стал игроком «Спартака» 26 января, он перешёл из калининградской «Балтики» и подписал контракт с «красно-белыми» до лета 2030-го года.

В первой части сезона 22-летний воспитанник «Зенита» провёл 19 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдал две результативные передачи.