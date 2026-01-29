Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем считает, что в следующем сезоне манкунианцы просто обязаны предоставить еще один шанс Расмусу Хейлунну, который сейчас выступает в аренде в «Наполи».

Расмус Хейлунн globallookpress.com

«Кто знает, какие отношения у Майкла Кэррика с такими игроками, как Расмус Хейлунн? Возможно, он найдет способ выжать из него максимум. Он уже числится в составе клуба, так что Хейлунн появится в планах Кэррика летом.

Мне все равно, что было раньше. Очевидно, он топовый футболист, иначе он бы вообще не попал в "Манчестер Юнайтед". Поэтому я бы сказал, верните его, дайте ему шанс, посмотрите, на каком он уровне и какой у него будет настрой после возвращения.

Нам нужно выяснить, сохранился ли у него настрой играть за "Манчестер Юнайтед"? Считает ли он себя достаточно хорошим? Хочет ли он этого? От этого и будем отталкиваться.

Как я уже говорил, в футболе все меняется очень быстро. Сейчас у руля другой тренер, и летом может прийти новый, с совершенно новым взглядом на вещи, так почему бы и нет? » — сказал Шерингем в интервью MrQ.

В текущем сезоне 22-летний датчанин провел за «Наполи» 27 матчей во всех турнирах и забил в них 10 мячей.