Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал победу в матче 8-го тура Лиги чемпионов над немецким «Айнтрахтом» со счетом 2:0.

Томас Франк globallookpress.com

«Я очень доволен результатом и игрой команды. Мы выглядели уверенно на протяжении всего матча и контролировали ход игры большую часть времени. Хотя мы не смогли забить в первом тайме, во втором нам это удалось — мы забили два гола и победили. Это хорошая победа на выезде. Мы не пропустили ни одного мяча, и я рад этому», — цитирует Франка официальный сайт УЕФА.

Авторами голов в составе «Тоттенхэма» стали Рандаль Коло Муани и Доминик Соланке. По итогам общего этапа Лиги чемпионов лондонский клуб занял четвёртое место.