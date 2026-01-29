«Бенфика» одолела «Реал» (4:2) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе португальской команды дублем отметился Андреас Шельдеруп, отличившись на 36-й и 54-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Вангелис Павлидис на 45+5-й минуте с пенальти.

У «Реала» дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе, забив голы на 30-й и 58-й минутах.

Уже на 90+8-й минуте голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин забил 4-й гол своей команды, который позволил подопечным Жозе Моуринью пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Результат матча Бенфика Лиссабон 3:2 Реал Мадрид Мадрид 0:1 Килиан Мбаппе 30' 1:1 Андреас Шельдеруп 36' 2:1 Вангелис Павлидис 45+5' пен. 3:1 Андреас Шельдеруп 54' 3:2 Килиан Мбаппе 58' Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Амар Дедич, Томаш Араужу, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Леандро Баррейро Мартинс, Фредрик Аурснес, Георгий Судаков ( Энцо Барренечеа 83' ), Андреас Шельдеруп ( Антониу Силва 90' ), Джанлука Престианни ( Жуан Регу 87' ), Вангелис Павлидис ( Франьо Иванович 90' ) Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Франко Мастантуоно ( Эдуардо Камавинга 55' ), Джуд Беллингхэм, Орельен Чуаэми ( Родриго 55' ), Арда Гюлер ( Jorge Cestero 79' ), Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Дин Хейзен ( Давид Алаба 78' ), Alvaro Fernandez Carreras ( Браим Диас 79' ) Жёлтые карточки: Леандро Баррейро Мартинс 11', Самуэль Даль 85' — Орельен Чуаэми 3', Рауль Асенсио 45+4', Дин Хейзен 62', Alvaro Fernandez Carreras 67' Красная карточка: Рауль Асенсио 90+2' (Реал Мадрид)

Статистика матча 11 Удары в створ 6 3 Удары мимо 5 33 Владение мячом 67 6 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 10 Фолы 13

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Реал» занял 9-е место в таблице с 15-ю очками в активе. Команда прошла в 1/16 финала турнира.

«Бенфика» расположилась на 24-й позиции с 9-ю баллами, команда также пробилась в 1/16 финала.