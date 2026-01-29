«Бенфика» одолела «Реал» (4:2) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В составе португальской команды дублем отметился Андреас Шельдеруп, отличившись на 36-й и 54-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Вангелис Павлидис на 45+5-й минуте с пенальти.
У «Реала» дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе, забив голы на 30-й и 58-й минутах.
Уже на 90+8-й минуте голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин забил 4-й гол своей команды, который позволил подопечным Жозе Моуринью пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.
Результат матча
БенфикаЛиссабон3:2Реал МадридМадрид
0:1 Килиан Мбаппе 30' 1:1 Андреас Шельдеруп 36' 2:1 Вангелис Павлидис 45+5' пен. 3:1 Андреас Шельдеруп 54' 3:2 Килиан Мбаппе 58'
Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Амар Дедич, Томаш Араужу, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Леандро Баррейро Мартинс, Фредрик Аурснес, Георгий Судаков (Энцо Барренечеа 83'), Андреас Шельдеруп (Антониу Силва 90'), Джанлука Престианни (Жуан Регу 87'), Вангелис Павлидис (Франьо Иванович 90')
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Франко Мастантуоно (Эдуардо Камавинга 55'), Джуд Беллингхэм, Орельен Чуаэми (Родриго 55'), Арда Гюлер (Jorge Cestero 79'), Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Дин Хейзен (Давид Алаба 78'), Alvaro Fernandez Carreras (Браим Диас 79')
Жёлтые карточки: Леандро Баррейро Мартинс 11', Самуэль Даль 85' — Орельен Чуаэми 3', Рауль Асенсио 45+4', Дин Хейзен 62', Alvaro Fernandez Carreras 67'
Красная карточка: Рауль Асенсио 90+2' (Реал Мадрид)
По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Реал» занял 9-е место в таблице с 15-ю очками в активе. Команда прошла в 1/16 финала турнира.
«Бенфика» расположилась на 24-й позиции с 9-ю баллами, команда также пробилась в 1/16 финала.