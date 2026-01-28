Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Сегодня Захарян тренируется по индивидуальной программе отдельно от команды. Его возвращение к работе в общей группе ожидается на этой неделе. Возможно, в пятницу», — цитирует Мундуате Sport24.

За испанский клуб Захарян играет с августа 2023 года, перебравшись из московского «Динамо». Всего сыграл за «Реал Сосьедад» 16 матчей в этом сезоне во всех турнирах и забил один в большей части из них появляясь на замену.