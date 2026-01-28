В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» упустил победу над «Санкт-Паули» — 1:1.
На точный удар Яна Диоманде на 66-й минуте хозяева смогли ответить голом Мартийна Каарса с пенальти уже на 93-й минуте.
Результат матча
Санкт-ПаулиГамбург0:1РБ ЛейпцигЛейпциг
0:1 Ян Дьоманде 66'
Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Карол Метс, Манолис Салиакас (Абдули Сисей 87'), Аркадиуш Пырка, Джеймс Сэндс (Джексон Ирвайн 77'), Эрик Смит, Данель Синани (Матиас Перейра Лаж 76'), Джоэл Чима Фудзит (Матиас Расмуссен 77'), Рики-Джейд Джонс (Мартин Каарс 67'), Tomoya Ando
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Эль-Шадай Битшиабу, Вилли Орбан, Кристоф Баумгартнер (Тидиам Гомис 85'), Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Давид Раум, Боте Баку, Антонио Нуса (Эзекил Банзузи 85'), Ян Дьоманде, Romulo Jose Cardoso da Cruz
Жёлтая карточка: Кристоф Баумгартнер 49' (РБ Лейпциг)
«РБ Лейпциг» набрал 36 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» с 14 баллами идет 17-м.