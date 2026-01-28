«РБ Лейпциг» набрал 36 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» с 14 баллами идет 17-м.

На точный удар Яна Диоманде на 66-й минуте хозяева смогли ответить голом Мартийна Каарса с пенальти уже на 93-й минуте.

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» упустил победу над «Санкт-Паули» — 1:1.

