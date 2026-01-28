Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался про матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Карабаха».  Специалист отметил силу предстоящего соперника.

Арне Слот
Арне Слот globallookpress.com

«В этом сезоне "Карабах" показал, что он очень сильная команда, с которой трудно справиться.  Например, они сыграли вничью с "Челси" (2:2).  Если взглянуть на наш путь в Лиге чемпионов в этом сезоне, то мы играли со многими сильными командами и выступили очень хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

Матч «Ливерпуль» — «Карабах» пройдет на стадионе «Энфилд».