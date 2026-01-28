Экс-наставник «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал уход из казанской команды. Клуб расторг соглашение со специалистом 13 января.

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Рубин» находится на седьмом месте. Надо сказать, что, ну да, это впервые в истории клуба, что тренер уходит с седьмого места. После последней игры у нас было совещание, совет, так называемый, где мне предложили по собственному желанию уйти.

Но я не понимал, как это делать в той ситуации, когда у тебя рядом седьмое место, когда рядом команда, которая имеет отличную внутреннюю атмосферу, которая бьётся в каждом матче«, — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала "Коммент. Шоу".