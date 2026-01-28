Экс-наставник «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал уход из казанской команды. Клуб расторг соглашение со специалистом 13 января.
«Рубин» находится на седьмом месте. Надо сказать, что, ну да, это впервые в истории клуба, что тренер уходит с седьмого места. После последней игры у нас было совещание, совет, так называемый, где мне предложили по собственному желанию уйти.
Но я не понимал, как это делать в той ситуации, когда у тебя рядом седьмое место, когда рядом команда, которая имеет отличную внутреннюю атмосферу, которая бьётся в каждом матче«, — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала "Коммент. Шоу".