Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре мерсисайдской команды в этом сезоне.

Джейми Каррагер globallookpress.com

«У каждого клуба свой футбольный стиль. У каждого тренера свои идеи. Но я думаю, что каждому болельщику, который приходит на стадион, нравится смотреть быстрый футбол. Я не думаю, что кому-то нравится медленный футбол, даже если он приносит победу. Суть в том, что держит тебя в напряжении, запоминающемся матче, после которого хочется припрыгивать, уходя со стадиона.

У "Ливерпуля" при Клоппе это получалось лучше, чем у кого-либо еще. Его футбол не был самым успешным в мире — таким был футбол Пепа Гвардиолы, — но он был самым захватывающим.

Нет сомнений, что Пеп Гвардиола — кумир Арне Слота в тренерской работе. Он им восхищается. В прошлом сезоне, когда "Ливерпуль" выиграл титул, мы видели прекрасный баланс между футболом Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы. Теперь, похоже, все ушло слишком далеко в другую сторону.

В некотором смысле это немного напоминает мне приход Роберто Мартинеса в "Эвертон". В свой первый сезон он добавил немного своей "звездной пыли" в команду Дэвида Мойеса, которая была очень надежной и мощной. Затем в следующем сезоне мы увидели нечто большее, и они отошли от этого прекрасного сочетания. Они просто отошли от того, чего хотели достичь. И похоже, то же самое происходит и в Ливерпуле», — цитирует Каррагера The Athletic.

Напомним, что «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ на данный момент.