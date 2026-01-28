«Барселона» примет «Копенгаген» в матче 8-го тура Лиги чемпионов. Встреча между командами состоится 28 января на «Камп Ноу», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Барселона» выиграла 2 последних матча в турнире, обыграв «Славию» и «Айнтрахт». Каталонцам важно сегодня продолжить свою серию, так как от этого будут зависеть шансы команды на прямое попадание в плей-офф.
«Копенгаген» будет пытаться навязать борьбу. Датский коллектив с 8 баллами находится на 26-й строчке, а чтобы выйти в стыки, команде может хватить и ничьи.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Котировки букмекеров: 1.09 на победу «Барселоны», 11.0 на ничью, 21.0 на победу «Копенгагена».
- Прогноз ИИ: «Барселона» одержит победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Копенгаген» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.