«Барселона» примет «Копенгаген» в матче 8-го тура Лиги чемпионов. Встреча между командами состоится 28 января на «Камп Ноу», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Барселона» выиграла 2 последних матча в турнире, обыграв «Славию» и «Айнтрахт». Каталонцам важно сегодня продолжить свою серию, так как от этого будут зависеть шансы команды на прямое попадание в плей-офф.

«Копенгаген» будет пытаться навязать борьбу. Датский коллектив с 8 баллами находится на 26-й строчке, а чтобы выйти в стыки, команде может хватить и ничьи.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Котировки букмекеров: 1.09 на победу «Барселоны», 11.0 на ничью, 21.0 на победу «Копенгагена».

Прогноз ИИ: «Барселона» одержит победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Копенгаген» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.