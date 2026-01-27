«Сине-гранатовые» не оставят ни единого шанса сопернику?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.05

28 января в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «Копенгаген». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Барселона»

Турнирное положение: После 7-и туров в общем этапе ЛЧ «сине-гранатовые» занимают 9-е место в таблице с 13-ю очками в активе. В заключительном матче «Барселона» будет бороться за топ-8.

Именно 8-ка лучших позволит каталонской команде напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Если этого сделать не получится, то «Барселона» будет выступать в 1/16 финала.

Последние матчи: В прошлом поединке «сине-гранатовые» обыграли «Овьедо» со счетом 3:0 в Примере. Матчем ранее «Барселона» одолела пражскую «Славию» (4:2) в Лиге чемпионов.

В последних 3-х встречах в рамках общего этапа команда дважды победила и однажды проиграла «Челси» (0:3). За этот отрезок «Барселоне» также удалось обыграть «Айнтрахт» (2:1).

Не сыграют: Де Йонг (перебор желтых карточек), Фернандес (решение тренера), Канселу, Кристенсен, Гави, Педри и Торрес (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Барселоны» довольно длинная скамейка травмированных, но даже с этим фактом «сине-гранатовые» куда сильнее «Копенгагена».

Стоит отметить, что у каталонской команды в Лиге чемпионов результативен не Ламин Ямаль, а Фермин и Маркус Рашфорд, которые забили 5 и 4 гола соответственно в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

«Копенгаген»

Турнирное положение: Команде предстоит очень непростая задача — победить «Барселону», чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов. После 7-и туров «Копенгаген» занимает 26-е место в таблице с 8-ю очками в активе.

Норвежской команде необходимо пробиться в топ-24 общего этапа. Для этого необходимо побеждать «сине-гранатовых» и ожидать осечки конкурентов, других вариантов нет.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Копенгаген» сыграл вничью с «Наполи» (1:1) в рамках Лиги чемпионов, а до этого команда одолела «Эсбьерг» (2:0) в Кубке Дании.

В последних 3-х поединках общего этапа «Копенгаген» ни одного раза не проиграл, дважды обыграл «Кайрат» (3:2) и «Вильярреал» (3:2), а также однажды сыграл вничью.

Не сыграют: Дилэйни (красная карточка), Хиескас, Маттссон, Мурие, Ричардсон и Вест (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Копенгаген» выступает довольно неплохо в Лиге чемпионов, но команде будет тяжело противостоять на чужом поле «Барселоне».

Стоит отметить, что в последнем очном поединке норвежская команда сыграла вничью с «сине-гранатовыми» (1:1). Получится ли на сей раз навязать борьбу хозяевам? У «Копенгагена» нет пути назад.

Статистика для ставок

В последних 2-х матчах во всех турнирах «Барселона» победила, забив 7 голов

В последних 3-х встречах Лиги чемпионов «Копенгаген» дважды победил и однажды сыграл вничью

«Копенгаген» и «Барселона» сыграли вничью в последней очной встрече

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.50, а победа «Копенгагена» — в 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.20 и 4.00 соответственно.

Прогноз: «Барселона» способна забить много голов, в последнее время команда довольно результативна.

2.05 Индивидуальный тотал «Барселоны» 3.5 больше.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Барселона» — «Копенгаген» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Барселоны» 3.5 больше за 2.05.

Прогноз: «Копенгаген» сделает все возможное, чтобы навязать борьбу «Барселоне».

1.79 Обе забьют.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч «Барселона» — «Копенгаген» принесёт чистый выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: Обе забьют за 1.79.