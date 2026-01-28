«Вест Хэм Юнайтед» объявил на своем официальном сайте о подписании нападающего Адама Траоре, который переходит из «Фулхэма».

Адама Траоре globallookpress.com

30-летний футболист переходит в стан «молотобойцев» за неуточненную сумму. Это его возвращение к главному тренеру Нуну Эшпириту Санту, с которым он ранее сотрудничал в «Вулверхэмптоне».

Адам Траоре родился в Барселоне и выступал за молодежную академию «Барселоны». В 2015 году он перешел в Премьер-лигу, присоединившись к «Астон Вилле». За это время он сыграл 262 матча в английской лиге, забив 14 голов и отдав 25 результативных передач.