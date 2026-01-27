Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о работе Майкла Каррика на посту главного тренера команды.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Из него мог бы получиться тренер для "Тоттенхэма". Меня бы это не удивило.

Он пришел на эту работу, где за последний год все было настолько плохо, что хуже уже быть не может. Как только вы занимаете эту должность на постоянной основе… Внезапно вам приходится сразу же выигрывать матчи. Они будут немного травмированы ситуацией с Оле. Если бы этого не произошло, то шансы Каррика были бы выше.

Но если Майклу придется противостоять, скажем, Томасу Тухелю летом, то, здесь может быть только один победитель. Тот, кто может тренировать большие клубы и выигрывать важные трофеи», — приводит слова Скоулза Goal.

Напомним, что Каррик стартовал на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» с побед над «Манчестер Сити» (2:0) и «Арсеналом» (3:2). Команда идет на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ.