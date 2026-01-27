Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь обратился к партнёрам по команде и отметил, что намерен как можно быстрее адаптироваться в новом клубе.

Владислав Саусь globallookpress.com

В понедельник московский клуб объявил о переходе 22-летнего футболиста из калининградской «Балтики». Контракт Сауся с красно-белыми рассчитан до лета 2030 года.

«Очень рад присоединиться к такому большому клубу, как "Спартак". С нетерпением жду начала тренировочного процесса, как можно быстрее хочется найти общий язык с новыми партнёрами по команде как на поле, так и за его пределами», — цитирует Сауся пресс-служба «Спартака».

После 18 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.