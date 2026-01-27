Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался ожиданиями о предстоящем матче с мадридским «Реалом» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Трудно предсказать. Думаю, несмотря на то, что существует множество феноменов и разговоров о футболе, есть одна вещь, которая остаётся неоспоримой и одновременно потрясающей — это непредсказуемость игры. Никогда не знаешь, что может произойти. Это сложно предугадать. Ты анализируешь соперника, развиваешь свою команду, свой собственный игровой план, но всегда присутствует большая доля непредсказуемости. Трудно сказать…

Единственное, что нам остаётся делать, уважая такую природу игры, — это подготовить команду наилучшим образом и провести матч с уважением к сопернику, о котором мы знаем, кто он, но при этом мы также знаем, кто мы сами, и должны играть, имея перед собой единственную цель.

Нико Отаменди спрашивали о других результатах… Нам не нужно думать о результатах других матчей. Если мы не выиграем, никаких результатов, которые могли бы позволить нам выйти, не существует. Только в случае победы можно будет понять, были ли другие результаты благоприятными. Цель у нас одна — сделать всё возможное, чтобы выиграть матч, даже зная, кто находится по другую сторону поля», — цитирует слова Моуринью A Bola.

«Бенфика» по итогам семи туров занимает 29-е место в общей таблице с 6 баллами и находится вне зоны плей-офф.