Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящем поединке против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов.

Луис Энрике globallookpress.com

«Этот турнир очень важен для нас — как для клуба, так и для болельщиков. Наша цель — напрямую выйти в 1/8 финала, обыграв крепкого соперника в лице "Ньюкасл Юнайтед". Они обладают уникальным стилем игры, они храбры, и у них немало сильных качеств. Мы знакомы с этой командой, поскольку уже встречались с ними ранее, это будет непростая игра», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч «ПСЖ» — «Ньюкасл» состоится в среду, 28 января. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.