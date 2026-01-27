Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящем поединке против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов.

Луис Энрике
Луис Энрике globallookpress.com

«Этот турнир очень важен для нас — как для клуба, так и для болельщиков.  Наша цель — напрямую выйти в 1/8 финала, обыграв крепкого соперника в лице "Ньюкасл Юнайтед".  Они обладают уникальным стилем игры, они храбры, и у них немало сильных качеств.  Мы знакомы с этой командой, поскольку уже встречались с ними ранее, это будет непростая игра», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч «ПСЖ» — «Ньюкасл» состоится в среду, 28 января.  Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.  С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.