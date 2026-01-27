Бывший полузащитник «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» Анхель Ди Мария, который сейчас выступает за «Росарио Сентраль», высказался об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского «Реала» и назначении на эту должность Альваро Арбелоа.

Анхель Ди Мария globallookpress.com

«В "Реале" давление очень велико. В таком большом клубе мало терпения, и им нужны быстрые результаты, но он отличный тренер.

Я не знаю, какой Арбелоа тренер. Он был отличным парнем, мне он нравился, и у нас были хорошие отношения. Начало было не очень удачным, но он всё исправил, и, похоже, у него всё может сложиться хорошо», — цитирует Ди Марию AS.

После 21 тура чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 51 очко. От лидирующей «Барселоны» мадридский клуб отстаёт на один балл.