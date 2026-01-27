Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о предстоящем матче против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Это очень важная игра для нас.  Нам нужны эти три очка завтра, чтобы обеспечить себе место в первой восьмерке.  Нам нужно быть очень сосредоточенными, если мы хотим победить завтра.  Это единственный способ победить.  Это будет очень, очень сложная игра», — сказал Арбелоа на пресс-конференции.

Матч «Бенфика» — «Реал» состоится в среду, 28 января.  Начало — в 23:00 мск.  С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.