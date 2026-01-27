Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о предстоящем матче против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Это очень важная игра для нас. Нам нужны эти три очка завтра, чтобы обеспечить себе место в первой восьмерке. Нам нужно быть очень сосредоточенными, если мы хотим победить завтра. Это единственный способ победить. Это будет очень, очень сложная игра», — сказал Арбелоа на пресс-конференции.

Матч «Бенфика» — «Реал» состоится в среду, 28 января. Начало — в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.