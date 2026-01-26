Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о перспективах «красно-белых» в следующих сезонах РПЛ.

Роман Зобнин — полузащитник «Спартака» globallookpress.com

«На что может претендовать "Спартак" во второй части сезона? "Спартак" всегда должен претендовать на чемпионство. В этом сезоне вряд ли, в следующем сезоне должны претендовать, если будут хорошо играть. Посмотрим, как тренер управляет командой и как выстроит игру.

Какие еще игроки нужны "Спартаку" этой зимой? В принципе, у команды сейчас хорошая укомплектованность. У них были проблемы в обороне, теперь, может, Саусь ее укрепит», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место с 29-ю очками в активе.