Полузащитник сборной Аргентины Гвидо Родригес перешел из «Вест Хэм Юнайтед» в «Валенсию». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Гвидо Родригес globallookpress.com

За время выступлений за «Вест Хэм» Родригес сыграл 32 матча и отметился одной результативной передачей. Он является воспитанником аргентинского клуба «Ривер Плейт». Также полузащитник играл за мексиканские «Тихуану» и «Америку», а также за испанский «Бетис».

В составе национальной сборной Родригес становился чемпионом мира в 2022 году и дважды выигрывал Кубок Америки — в 2020 и 2023 годах.

На текущий момент «Валенсия» занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 23 очка после 25 сыгранных матчей.