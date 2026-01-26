«Ноттингем Форест» готов заплатить «Кристал Пэлас» 35 миллионов фунтов за футболиста Жана-Филиппа Матета, как сообщает The Athletic. «Ноттингем» не видит проблем с обсуждением личных условий контракта с 28-летним форвардом.

Однако «Кристал Пэлас» не готов расстаться с Матетой, если не получит компенсацию в размере около 40 миллионов фунтов. Также важно, чтобы клуб нашел достойную замену для французского игрока.

В текущем сезоне Матета принял участие в 23 матчах АПЛ и забил восемь голов. «Кристал Пэлас» идет на 15-й строчке в АПЛ с 28 очками. «Ноттингем» занимает 16-ю строчку, имея в активе 25 баллов.