Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию с выбором капитана команды после ухода полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Михаил Галактионов
Михаил Галактионов globallookpress.com

«Кто будет капитаном "Локомотива" после Баринова?  Мы для себя решили и проговорили, что это решение примет команда, будут выборы капитана и вице-капитана.  Проведём их, как только у нас все футболисты вернутся в строй, в том числе Монтес и Ньямси, чтобы это было коллегиальное внутреннее решение, которое клуб в дальнейшем озвучит.

На сегодняшний день коллектив, команда и костяк, те ребята, которые сегодня собраны, должны это решение принять, а нам необходимо лишь его поддержать и помогать», — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!  ».