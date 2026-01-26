Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию с выбором капитана команды после ухода полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Кто будет капитаном "Локомотива" после Баринова? Мы для себя решили и проговорили, что это решение примет команда, будут выборы капитана и вице-капитана. Проведём их, как только у нас все футболисты вернутся в строй, в том числе Монтес и Ньямси, чтобы это было коллегиальное внутреннее решение, которое клуб в дальнейшем озвучит.

На сегодняшний день коллектив, команда и костяк, те ребята, которые сегодня собраны, должны это решение принять, а нам необходимо лишь его поддержать и помогать», — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат! ».