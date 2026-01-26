«Эвертон» и «Лидс» будут завершать программу 23-го тура АПЛ. Матч состоится 26 января в Ливерпуле и начнется в 23:00 мск.
«Эвертон» не показывает выдающихся результатов, но при этом команда держится середины турнирной таблицы. За 22 матча у «ирисок» 32 очка. В прошлом поединке хозяева обыграли «Астон Виллу», добыв свою 9-ю победу в сезоне.
«Лидс» также разжился 3 очками в прошлом туре, выиграв у «Фулхэма». Это позволило команде набрать 25 очков. При этом «павлины» находятся всего в 5 пунктах от зоны вылета, но сегодня могут увеличить этот разрыв.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 2.50 и 3.05 на победу команд в матче, 3.10 на ничью.
- Прогноз ИИ: «Лидс» победит, матч завершится со счетом 2:0 в его пользу.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эвертон» — «Лидс» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.