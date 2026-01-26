Наставник «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о матче Серии А с «Ромой». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Мы хорошо провели первые 6-7 минут, затем "Рома" начала хорошо убегать в контратаки, а мы стали ошибаться при владении мячом. Соперник рвался вперед и собирал все отскоки. Меньян оставлял нас в игре.

Во втором тайме мы улучшили техническую сторону игры. Как только мы повели, то подумали, что способны победить, но затем случилось то, что может случаться — пенальти.

Мы рады, что добились положительного результата в матче с прямым конкурентом за нашу цель», — сказал Аллегри DAZN.