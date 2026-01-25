Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на назначение Хуана Карседо наставником московского клуба.

Андрей Тихонов globallookpress.com

«У нас какой тренер в "Спартак" не приходил, все думали, что всегда будет хорошо, но оказывалось немножечко по-другому. Посмотрим. Я даже не знаю, как Карседо работает, я не смотрел чемпионат Кипра, где он тренировал.

"Спартак" всегда под прицелом, расстрельная должность в "Спартаке" — это тренер. Футболисты остаются, а тренеров меняют. И что Карседо может наладить? » — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Напомним, что Карседо сменил на посту главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Москвичи идут четвертыми в турнирной таблице чемпионата России.