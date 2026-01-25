«Марсель» одержал победу над «Лансом» (3:1) в матче 19-го тура французской Лиги 1.

У хозяев голы дубль оформил Амин Гуири, отличившись на 3-й и 75-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Итан Нванери на 13-й минуте.

Единственный гол в составе «Ланса» забил Райан Фофана на 85-й минуте.

Результат матча Марсель Марсель 3:1 Ланс Ланс 1:0 Амин Гуири 3' 2:0 Итан Нванери 13' 3:0 Амин Гуири 75' 3:1 Райан Фофана 85' Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Наиф Агер ( Бенжамен Павар 74' ), Факундо Медина, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Квинтен Тимбер ( Matt O'Riley 74' ), Итан Нванери ( Мэйсон Гринвуд 58' ), Хамед Траоре Жуниор ( Дэррил Бакола 74' ), Тимоти Уэа, Игор Пайшао, Амин Гуири ( Пьер-Эмерик Обамеянг 80' ) Ланс: Робин Риссер, Рубен Агилар ( Флорьян Сотока 78' ), Матьё Юдоль, Маланг Сарр, Флорьян Товен ( Антони Бермон 78' ), Мамаду Сангаре, Адриен Томассон ( Райан Фофана 72' ), Одсонн Эдуард ( Абдалла Сима 59' ), Уэсли Саид ( Андрия Булатович 72' ), Сауд Абдул Хамид, Ismaelo Ganiou Жёлтые карточки: Уэсли Саид 37' (Ланс), Мамаду Сангаре 61' (Ланс), Флорьян Товен 70' (Ланс)

Статистика матча 5 Удары в створ 2 2 Удары мимо 2 55 Владение мячом 45 2 Угловые удары 2 1 Офсайды 4 17 Фолы 16

После этого матча «Марсель» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 38-ю баллами, а «Ланс» — на 2-й строчке с 43 очками.