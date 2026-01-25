«Марсель» одержал победу над «Лансом» (3:1) в матче 19-го тура французской Лиги 1.
У хозяев голы дубль оформил Амин Гуири, отличившись на 3-й и 75-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Итан Нванери на 13-й минуте.
Единственный гол в составе «Ланса» забил Райан Фофана на 85-й минуте.
Результат матча
МарсельМарсель3:1ЛансЛанс
1:0 Амин Гуири 3' 2:0 Итан Нванери 13' 3:0 Амин Гуири 75' 3:1 Райан Фофана 85'
Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Наиф Агер (Бенжамен Павар 74'), Факундо Медина, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Квинтен Тимбер (Matt O'Riley 74'), Итан Нванери (Мэйсон Гринвуд 58'), Хамед Траоре Жуниор (Дэррил Бакола 74'), Тимоти Уэа, Игор Пайшао, Амин Гуири (Пьер-Эмерик Обамеянг 80')
Ланс: Робин Риссер, Рубен Агилар (Флорьян Сотока 78'), Матьё Юдоль, Маланг Сарр, Флорьян Товен (Антони Бермон 78'), Мамаду Сангаре, Адриен Томассон (Райан Фофана 72'), Одсонн Эдуард (Абдалла Сима 59'), Уэсли Саид (Андрия Булатович 72'), Сауд Абдул Хамид, Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки: Уэсли Саид 37' (Ланс), Мамаду Сангаре 61' (Ланс), Флорьян Товен 70' (Ланс)
После этого матча «Марсель» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 38-ю баллами, а «Ланс» — на 2-й строчке с 43 очками.