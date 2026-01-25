Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Марсель» провёл матч, качество которого ему нужно было не меньше, чем очки в таблице. После свежих пощёчин (0:2 от «Нанта» в лиге и 0:3 от «Ливерпуля» в Европе) команда Роберто Де Дзерби за четверть часа, по сути, закрыла матч на «Велодроме». «Ланс» приехал лидером, с серией из 10 побед подряд, мечтая обойти «ПСЖ» и удержать первую строчку, но получил слишком много проблем ещё до того, как успел включиться в игру.

Результат матча

МарсельМарсельМарсель3:1ЛансЛансЛанс
1:0 Амин Гуири 3' 2:0 Итан Нванери 13' 3:0 Амин Гуири 75' 3:1 Райан Фофана 85'
Марсель:  Херонимо Рульи,  Леонардо Балерди,  Наиф Агер (Бенжамен Павар 74'),  Факундо Медина,  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Квинтен Тимбер (Matt O'Riley 74'),  Итан Нванери (Мэйсон Гринвуд 58'),  Хамед Траоре Жуниор (Дэррил Бакола 74'),  Тимоти Уэа,  Игор Пайшао,  Амин Гуири (Пьер-Эмерик Обамеянг 80')
Ланс:  Робин Риссер,  Рубен Агилар (Флорьян Сотока 78'),  Матьё Юдоль,  Маланг Сарр,  Флорьян Товен (Антони Бермон 78'),  Мамаду Сангаре,  Адриен Томассон (Райан Фофана 72'),  Одсонн Эдуард (Абдалла Сима 59'),  Уэсли Саид (Андрия Булатович 72'),  Сауд Абдул Хамид,  Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки:  Уэсли Саид 37' (Ланс),  Мамаду Сангаре 61' (Ланс),  Флорьян Товен 70' (Ланс)

Первый мощный момент хозяева создали уже на 3-й минуте.  Амин Гуири протиснулся с мячом сквозь трёх защитников и протолкнул мяч в ворота Робина Риссера.  Гол получился «рабочим», но идеально подошёл для разогрева стадиона, который был заполнен примерно на три четверти (одна трибуна пустовала из-за санкций против фанатов).  Почти сразу «Марсель» не стал затягивать матч владением, а добавил вертикальности в атаках и забил ещё.

Гол Амина Гуири
Гол Амина Гуири afp.com

Дебют Нванери и окрылённый «Марсель»

На 13-й минуте случился момент, который мгновенно стал главным кадром матча.  Итан Нванери, только-только подписанный в аренду из «Арсенала», прошёл почти 30 метров через пустой коридор по центру, сместился под левую и низом идеально уложил мяч в дальний угол.  Тринадцать минут в новом клубе, а выглядит так, будто англичанин тренировался с «Марселем» несколько месяцев.  Идеальный дебют.

Итан Нванери
Итан Нванери afp.com

Решение Де Дзерби оставить Мейсона Гринвуда в запасе выглядело смело, учитывая его 20 голов во всех турнирах, но в конкретный вечер оно сработало.  «Марсель» начал слишком быстро для «Ланса», а Нванери на правом краю добавил атаке не столько объёма, сколько качества в коротком пасе и резких смещениях в ограниченном пространстве.  Итан и после гола не исчез, был ещё один опасный обводящий удар на 54-й минуте, а по цифрам — 89% точности передач и стопроцентная успешность дриблинга.  Его замена чуть раньше часа игры и овация трибун — тоже часть истории: «Велодром» редко так быстро принимает новичка.

«Ланс» к середине тайма очнулся, но по-настоящему острых ответов почти не нашёл.  Самым жирным шансом был момент Одсона Эдуара на 28-й, форвард ушёл от Агерда и оказался перед Рульи, но не попал в створ.  При 0:2 это был момент, который мог поджечь игру, но вместо этого «Ланс» остался догоняющим без особых надежд.

«Марсель» — «Ланс»
«Марсель» — «Ланс» afp.com

Дальше игра перешла в более спокойный ритм — «Марсель» не мог держать стартовую интенсивность все 90 минут, да и мысль о выезде в Брюгге в Лиге чемпионов явно сидела в голове.  Но даже в этом режиме хозяева выглядели устойчивее и лучше понимали, где именно можно ускориться.  Особенно заметны были фланги, Игор Пайшау дисциплинированно отрабатывал на левом фланге, но при этом постоянно открывался между центральным и крайним защитниками, а Тимоти Веа по правой бровке прибавлял с каждой следующей подачей.  Так и случился третий гол.  На 75-й минуте «Марсель» прибавил давления, Веа прострелил на дальнюю штангу, а Гуири в одиночестве подставил ногу и оформил дубль — 3:0, точка почти поставлена.

Амин Гуири
Амин Гуири afp.com

У «Ланса» при этом бросаются всего 7 ударов за матч, и большинство — уже когда результат стал очевидным.  Команда Пьера Сажа была слишком осторожной и слишком академичной во владении.  Да, у гостей был Маланг Сарр, который в дуэлях выглядел достойно и уверенно начинал атаки, но одной этой надёжности сзади было мало, когда впереди не хватало остроты.

Смазанная концовка и последствия для таблицы

Единственное, что омрачило вечер хозяевам, — концовка.  На 85-й минуте «Ланс» всё же забил, Райан Фофана сократил разрыв после аккуратного паса внешней стороной стопы от Мамаду Сангаре.  В эпизоде неудачно сыграл Даррила Баколя, и для Де Дзерби это точно повод поморщиться: он явно хотел закрыть матч на ноль, особенно перед важным выездом в Брюгге.

Но в остальном вечер остался за «Марселем».  Команда укрепилась на третьем месте и сохранила пятиочковый отрыв от «Лиона», а заодно приблизилась к «Лансу» на расстояние всё тех же пяти очков.  А вот гостям намного обиднее: их серия из 10 побед подряд оборвалась, чему безумно рад «ПСЖ», теперь парижане остались единоличными лидерами Лиги 1.