«Марсель» провёл матч, качество которого ему нужно было не меньше, чем очки в таблице. После свежих пощёчин (0:2 от «Нанта» в лиге и 0:3 от «Ливерпуля» в Европе) команда Роберто Де Дзерби за четверть часа, по сути, закрыла матч на «Велодроме». «Ланс» приехал лидером, с серией из 10 побед подряд, мечтая обойти «ПСЖ» и удержать первую строчку, но получил слишком много проблем ещё до того, как успел включиться в игру.

Результат матча Марсель Марсель 3:1 Ланс Ланс 1:0 Амин Гуири 3' 2:0 Итан Нванери 13' 3:0 Амин Гуири 75' 3:1 Райан Фофана 85' Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Наиф Агер ( Бенжамен Павар 74' ), Факундо Медина, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Квинтен Тимбер ( Matt O'Riley 74' ), Итан Нванери ( Мэйсон Гринвуд 58' ), Хамед Траоре Жуниор ( Дэррил Бакола 74' ), Тимоти Уэа, Игор Пайшао, Амин Гуири ( Пьер-Эмерик Обамеянг 80' ) Ланс: Робин Риссер, Рубен Агилар ( Флорьян Сотока 78' ), Матьё Юдоль, Маланг Сарр, Флорьян Товен ( Антони Бермон 78' ), Мамаду Сангаре, Адриен Томассон ( Райан Фофана 72' ), Одсонн Эдуард ( Абдалла Сима 59' ), Уэсли Саид ( Андрия Булатович 72' ), Сауд Абдул Хамид, Ismaelo Ganiou Жёлтые карточки: Уэсли Саид 37' (Ланс), Мамаду Сангаре 61' (Ланс), Флорьян Товен 70' (Ланс)

Статистика матча 5 Удары в створ 2 2 Удары мимо 2 54 Владение мячом 46 2 Угловые удары 2 1 Офсайды 4 18 Фолы 16

Первый мощный момент хозяева создали уже на 3-й минуте. Амин Гуири протиснулся с мячом сквозь трёх защитников и протолкнул мяч в ворота Робина Риссера. Гол получился «рабочим», но идеально подошёл для разогрева стадиона, который был заполнен примерно на три четверти (одна трибуна пустовала из-за санкций против фанатов). Почти сразу «Марсель» не стал затягивать матч владением, а добавил вертикальности в атаках и забил ещё.

Гол Амина Гуири afp.com

Дебют Нванери и окрылённый «Марсель»

На 13-й минуте случился момент, который мгновенно стал главным кадром матча. Итан Нванери, только-только подписанный в аренду из «Арсенала», прошёл почти 30 метров через пустой коридор по центру, сместился под левую и низом идеально уложил мяч в дальний угол. Тринадцать минут в новом клубе, а выглядит так, будто англичанин тренировался с «Марселем» несколько месяцев. Идеальный дебют.

Итан Нванери afp.com

Решение Де Дзерби оставить Мейсона Гринвуда в запасе выглядело смело, учитывая его 20 голов во всех турнирах, но в конкретный вечер оно сработало. «Марсель» начал слишком быстро для «Ланса», а Нванери на правом краю добавил атаке не столько объёма, сколько качества в коротком пасе и резких смещениях в ограниченном пространстве. Итан и после гола не исчез, был ещё один опасный обводящий удар на 54-й минуте, а по цифрам — 89% точности передач и стопроцентная успешность дриблинга. Его замена чуть раньше часа игры и овация трибун — тоже часть истории: «Велодром» редко так быстро принимает новичка.

«Ланс» к середине тайма очнулся, но по-настоящему острых ответов почти не нашёл. Самым жирным шансом был момент Одсона Эдуара на 28-й, форвард ушёл от Агерда и оказался перед Рульи, но не попал в створ. При 0:2 это был момент, который мог поджечь игру, но вместо этого «Ланс» остался догоняющим без особых надежд.

«Марсель» — «Ланс» afp.com

Дальше игра перешла в более спокойный ритм — «Марсель» не мог держать стартовую интенсивность все 90 минут, да и мысль о выезде в Брюгге в Лиге чемпионов явно сидела в голове. Но даже в этом режиме хозяева выглядели устойчивее и лучше понимали, где именно можно ускориться. Особенно заметны были фланги, Игор Пайшау дисциплинированно отрабатывал на левом фланге, но при этом постоянно открывался между центральным и крайним защитниками, а Тимоти Веа по правой бровке прибавлял с каждой следующей подачей. Так и случился третий гол. На 75-й минуте «Марсель» прибавил давления, Веа прострелил на дальнюю штангу, а Гуири в одиночестве подставил ногу и оформил дубль — 3:0, точка почти поставлена.

Амин Гуири afp.com

У «Ланса» при этом бросаются всего 7 ударов за матч, и большинство — уже когда результат стал очевидным. Команда Пьера Сажа была слишком осторожной и слишком академичной во владении. Да, у гостей был Маланг Сарр, который в дуэлях выглядел достойно и уверенно начинал атаки, но одной этой надёжности сзади было мало, когда впереди не хватало остроты.

Смазанная концовка и последствия для таблицы

Единственное, что омрачило вечер хозяевам, — концовка. На 85-й минуте «Ланс» всё же забил, Райан Фофана сократил разрыв после аккуратного паса внешней стороной стопы от Мамаду Сангаре. В эпизоде неудачно сыграл Даррила Баколя, и для Де Дзерби это точно повод поморщиться: он явно хотел закрыть матч на ноль, особенно перед важным выездом в Брюгге.

Календарь и таблица Лиги 1

Но в остальном вечер остался за «Марселем». Команда укрепилась на третьем месте и сохранила пятиочковый отрыв от «Лиона», а заодно приблизилась к «Лансу» на расстояние всё тех же пяти очков. А вот гостям намного обиднее: их серия из 10 побед подряд оборвалась, чему безумно рад «ПСЖ», теперь парижане остались единоличными лидерами Лиги 1.