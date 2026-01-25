Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что смена команд защитником Игорем Дивеевым и полузащитником Дмитрием Бариновым никак не отразится на их позициях в национальной команде.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Думаю, что их переходы не скажутся на их карьере в сборной. Их карьеры — их проблемы. Главное, чтобы для сборной проблем не было. С кем сыграет сборная? Понимание насчет соперников есть. Когда объявят — будете знать. Мы готовимся», — сообщил Карпин «СЭ».

В зимнюю паузу Дивеев сменил ЦСКА на «Зенит», а Баринов перебрался из «Локомотива» в ЦСКА.