Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что смена команд защитником Игорем Дивеевым и полузащитником Дмитрием Бариновым никак не отразится на их позициях в национальной команде.

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Думаю, что их переходы не скажутся на их карьере в сборной.  Их карьеры — их проблемы.  Главное, чтобы для сборной проблем не было.  С кем сыграет сборная?  Понимание насчет соперников есть.  Когда объявят — будете знать.  Мы готовимся», — сообщил Карпин «СЭ».

В зимнюю паузу Дивеев сменил ЦСКА на «Зенит», а Баринов перебрался из «Локомотива» в ЦСКА.