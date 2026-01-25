Нападающий «Баварии» Гарри Кейн назвал причины поражения своей команды в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги против «Аугсбурга» (1:2).

Гарри Кейн — нападающий «Баварии» globallookpress.com

«В первом тайме мы играли неплохо. Думаю, мы заслужили преимущество в один мяч, у нас были моменты, когда мы могли, по сути, уже обеспечить себе победу. Завершающий удар был не совсем точным, пас был правильным, и вратарь сделал несколько хороших сейвов. А при счёте 1:0 игра всегда открыта, независимо от того, против кого ты играешь — тебя могут за это наказать.

Во втором тайме нам немного не хватало энергии, мы были не так подвижны с мячом. Уважение к сопернику — они оказывали на нас больше давления и создавали нам трудности. Это был сложный период с большим количеством игр, но в конечном итоге мы быстро переходим к следующей, теперь мы готовимся дальше, к Лиге чемпионов», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

После этого матча мюнхенская команда занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 50-ю очками в активе. В следующем поединке «Бавария» сыграет против ПСВ в Лиге чемпионов 28-го января.