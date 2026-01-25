В матче 22-го тура итальянской Серии А «Ювентус» разгромил «Наполи» со счетом 3:0.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

Открыл счет в этой игре Джонатан Дэвид на 22-й минуте, удвоил преимущество хозяев Кенан Йылдыз на 77-й минуте, а точку в поединке поставил Филип Костич на 86-й минуте.

Результат матча Ювентус Турин 3:0 Наполи Неаполь 1:0 Джонатан Дэвид 22' 2:0 Кенан Йылдыз 77' 3:0 Филип Костич 86' Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо ( Хуан Кабаль 60' ), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли ( Теун Коопмейнерс 87' ), Хефрен Тюрам, Шику Консейсау ( Филип Костич 60' ), Кенан Йылдыз ( Федерико Гатти 88' ), Джонатан Дэвид ( Фабио Миретти 77' ) Наполи: Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола, Мигель Гутьеррес ( Сэм Бёкема 74' ), Жуан Жесус, Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо, Элиф Элмас, Антонио Вергара ( Ромелу Лукаку 79' ), Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн Жёлтые карточки: Кенан Йылдыз 57' — Жуан Жесус 34', Антонио Вергара 73'

Статистика матча 6 Удары в створ 1 3 Удары мимо 4 42 Владение мячом 58 2 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 21 Фолы 11

«Ювентус» набрал 42 балла и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Серии А. «Наполи» с 43 очками идет третьей.