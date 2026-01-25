В матче 22-го тура итальянской Серии А «Ювентус» разгромил «Наполи» со счетом 3:0.
Открыл счет в этой игре Джонатан Дэвид на 22-й минуте, удвоил преимущество хозяев Кенан Йылдыз на 77-й минуте, а точку в поединке поставил Филип Костич на 86-й минуте.
Результат матча
ЮвентусТурин3:0НаполиНеаполь
1:0 Джонатан Дэвид 22' 2:0 Кенан Йылдыз 77' 3:0 Филип Костич 86'
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Хуан Кабаль 60'), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли (Теун Коопмейнерс 87'), Хефрен Тюрам, Шику Консейсау (Филип Костич 60'), Кенан Йылдыз (Федерико Гатти 88'), Джонатан Дэвид (Фабио Миретти 77')
Наполи: Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола, Мигель Гутьеррес (Сэм Бёкема 74'), Жуан Жесус, Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо, Элиф Элмас, Антонио Вергара (Ромелу Лукаку 79'), Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн
Жёлтые карточки: Кенан Йылдыз 57' — Жуан Жесус 34', Антонио Вергара 73'
«Ювентус» набрал 42 балла и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Серии А. «Наполи» с 43 очками идет третьей.