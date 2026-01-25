«Барселона» одержала победу над «Овьедо» (3:0) в матче 21-го тура испанской Примеры.
В составе «сине-гранатовых» голами отметились Дани Ольмо на 52-й минуте, Рафинья на 57-й минуте и Ламин Ямаль на 73-й минуте.
Результат матча
БарселонаБарселона3:0ОвьедоОвьедо
1:0 Даниэль Ольмо 52' 2:0 Рафаэл Диас 57' 3:0 Ламин Ямаль 73'
Барселона: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Жерар Мартин (Жюль Кунде 46'), Жоау Канселу (Алекс Бальде 60'), Даниэль Ольмо (Марк Берналь 75'), Френки де Йонг, Марк Касадо, Ламин Ямаль (Руни Барджи 79'), Роберт Левандовски, Рафаэл Диас (Фермин Лопес 60')
Овьедо: Аарон Эскандель, Хави Лопес, Давид Карму, Давид Костас, Лукас Аихадо (Николас Фонсека 66'), Альберто Рейна (Начо Видаль 66'), Сантьяго Коломбатто (Йосип Брекало 83'), Кваси Сибо, Федерико Виньяс (Санти Касорла 83'), Ильяс Чайра, Хессем Хассан (Тьяго Борбас 83')
Жёлтые карточки: Жерар Мартин 9' — Аарон Эскандель 33', Давид Костас 43'
После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 52 очками в активе. «Овьедо» — на последней 20-й позиции с 13-ю баллами.