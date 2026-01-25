После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 52 очками в активе. «Овьедо» — на последней 20-й позиции с 13-ю баллами.

В составе «сине-гранатовых» голами отметились Дани Ольмо на 52-й минуте, Рафинья на 57-й минуте и Ламин Ямаль на 73-й минуте.

«Барселона» одержала победу над «Овьедо» (3:0) в матче 21-го тура испанской Примеры.

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

