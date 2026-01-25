В 21-м туре испанской Ла Лиги состоялся матч между мадридским «Атлетико» и «Мальоркой». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Александр Серлот globallookpress.com

Первый гол на 22-й минуте забил нападающий «Атлетико» Александр Серлот. На 75-й минуте игрок «Мальорки» Давид Лопес забил мяч в свои ворота. В компенсированное время полузащитник хозяев Тьяго Альмада отправил третий мяч в сетку ворот гостей, окончательно закрепив успех «Атлетико».

Результат матча Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка Пальма-де-Мальорка 1:0 Александр Сёрлот 22' 2:0 Тьяго Альмада 87' Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маркос Льоренте, Джонни Кардозо ( Робен Ле Норман 72' ), Пабло Барриос, Алекс Баэна ( Николас Гонсалес 59' ), Джулиано Симеоне ( Коке 79' ), Александр Сёрлот ( Тьяго Альмада 72' ), Хулиан Альварес, Хосе Хименес Мальорка: Лео Роман, Хоан Мохика, Мартин Вальент, Давид Лопес, Пабло Маффео ( Пабло Торре 74' ), Серхи Дардер ( Матеу Морей 74' ), Саму Кошта, Омар Маскарель, Антонио Санчес ( Jan Virgili 63' ), Ведат Мурики, Матео Джозеф ( Такума Асано 63' ) Жёлтые карточки: Хосе Хименес 55', Николас Гонсалес 62' — Давид Лопес 86'

Статистика матча 8 Удары в створ 1 5 Удары мимо 4 61 Владение мячом 39 10 Угловые удары 3 10 Фолы 7

После этого матча «Атлетико» набрал 44 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Мальорка», набрав 21 очко, занимает 16-ю позицию.