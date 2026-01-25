В 21-м туре испанской Ла Лиги состоялся матч между мадридским «Атлетико» и «Мальоркой». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0.
Первый гол на 22-й минуте забил нападающий «Атлетико» Александр Серлот. На 75-й минуте игрок «Мальорки» Давид Лопес забил мяч в свои ворота. В компенсированное время полузащитник хозяев Тьяго Альмада отправил третий мяч в сетку ворот гостей, окончательно закрепив успех «Атлетико».
Результат матча
АтлетикоМадрид3:0МальоркаПальма-де-Мальорка
1:0 Александр Сёрлот 22' 2:0 Тьяго Альмада 87'
Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маркос Льоренте, Джонни Кардозо (Робен Ле Норман 72'), Пабло Барриос, Алекс Баэна (Николас Гонсалес 59'), Джулиано Симеоне (Коке 79'), Александр Сёрлот (Тьяго Альмада 72'), Хулиан Альварес, Хосе Хименес
Мальорка: Лео Роман, Хоан Мохика, Мартин Вальент, Давид Лопес, Пабло Маффео (Пабло Торре 74'), Серхи Дардер (Матеу Морей 74'), Саму Кошта, Омар Маскарель, Антонио Санчес (Jan Virgili 63'), Ведат Мурики, Матео Джозеф (Такума Асано 63')
Жёлтые карточки: Хосе Хименес 55', Николас Гонсалес 62' — Давид Лопес 86'
После этого матча «Атлетико» набрал 44 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Мальорка», набрав 21 очко, занимает 16-ю позицию.